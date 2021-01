Roma-Spezia 4-3, Pellegrini regala il successo nel recupero (Di sabato 23 gennaio 2021) Paulo Fonseca può tirare un sospiro di sollievo. La sua Roma torna a vincere superando all'Olimpico lo Spezia 4-3. Risultato che puntella la panchina traballante di Fonseca. Giallorossi sempre avanti, anche di due gol, ripresi al 90' ma capaci di gettare il cuore oltre l'ostacolo e garantirsi la vittoria in pieno recupero. Liguri in grave difficoltà sulle accelerazioni, ma comunque organizzati e reattivi. La classifica non è del tutto tranquilla, ma per una squadra all'esordio in A 18 punti alla fine del girone d'andata non sono un bottino disprezzabile. Infortunio 'diplomatico' per Dzeko, fuori anche Pedro e Mkhitaryan, Fonseca non ha abbondanza nei reparti avanzati. Borja Mayoral punta unica con Pellegrini e Carlese Perez sulla trequarti. Italiano vuole dare continuità all'ottimo risultato di Coppa Italia e recupera ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 23 gennaio 2021) Paulo Fonseca può tirare un sospiro di sollievo. La suatorna a vincere superando all'Olimpico lo4-3. Risultato che puntella la panchina traballante di Fonseca. Giallorossi sempre avanti, anche di due gol, ripresi al 90' ma capaci di gettare il cuore oltre l'ostacolo e garantirsi la vittoria in pieno. Liguri in grave difficoltà sulle accelerazioni, ma comunque organizzati e reattivi. La classifica non è del tutto tranquilla, ma per una squadra all'esordio in A 18 punti alla fine del girone d'andata non sono un bottino disprezzabile. Infortunio 'diplomatico' per Dzeko, fuori anche Pedro e Mkhitaryan, Fonseca non ha abbondanza nei reparti avanzati. Borja Mayoral punta unica cone Carlese Perez sulla trequarti. Italiano vuole dare continuità all'ottimo risultato di Coppa Italia e recupera ...

La Roma vince contro lo Spezia, gara finita 4-2. Nel primo tempo ad aprire le marcature è Mayoral, 17', poi i liguri trovano il pareggio poco dopo con Piccoli, al 24'. Il primo tempo finisce 1-1.

