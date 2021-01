Puglia, maltempo: allerta, codice arancione per vento e giallo per temporali Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 23 gennaio 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalle 8 di domani, domenica 24 gennaio, per 24 ore: si prevedono “venti: da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte Protezione civile della Puglia. Il secondo, con validità dalle 8 di domani per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.” Rischio : secondo lo schema di seguito, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, ... Leggi su noinotizie (Di sabato 23 gennaio 2021) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo, con validità dalle 8 di domani, domenica 24 gennaio, per 24 ore: si prevedono “venti: da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte.” Rischio: secondo lo schema di home page, fontedella. Il secondo, con validità dalle 8 di domani per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.” Rischio : secondo lo schema di seguito, fontedella. L'articolo, ...

