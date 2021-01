Proteste in Russia, raffica di arresti in tutto il Paese. A Mosca fermata la dissidente Lyubov Sobol (Di sabato 23 gennaio 2021) La polizia russa ha fermato in Piazza Pushkin, a Mosca, l’oppositrice Lyubov Sobol, una delle più strette collaboratrici di Alexei Navalny. A darne notizia è la testata online Meduza. Sobol era stata fermata anche giovedì scorso, 21 gennaio, e multata per 250.000 rubli (circa 2.750 euro) da un tribunale di Mosca.Stando ai dati dell’ong Ovd-Info, la polizia russa ha arrestato almeno 369 manifestanti scesi in piazza a per richiedere la scarcerazione di Navalny. Il principale oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin è stato infatti fermato all’aeroporto di Sheremetyevo lo scorso 16 gennaio e successivamente incarcerato. Navalny era rientrato in Russia lo scorso 17 gennaio, dopo 5 mesi trascorsi in Germania, dove era stato ricoverato ... Leggi su open.online (Di sabato 23 gennaio 2021) La polizia russa ha fermato in Piazza Pushkin, a, l’oppositrice, una delle più strette collaboratrici di Alexei Navalny. A darne notizia è la testata online Meduza.era stataanche giovedì scorso, 21 gennaio, e multata per 250.000 rubli (circa 2.750 euro) da un tribunale di.Stando ai dati dell’ong Ovd-Info, la polizia russa ha arrestato almeno 369 manifestanti scesi in piazza a per richiedere la scarcerazione di Navalny. Il principale oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin è stato infatti fermato all’aeroporto di Sheremetyevo lo scorso 16 gennaio e successivamente incarcerato. Navalny era rientrato inlo scorso 17 gennaio, dopo 5 mesi trascorsi in Germania, dove era stato ricoverato ...

