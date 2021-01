Pronta la class action lombarda "Zona rossa? Ora dateci i soldi"

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 23 gennaio 2021) Valentina Dardari Secondo i calcoli dell’associazione lasarebbe costata 600 milioni e adesso chiede ristori aggiuntivi Confesercenti Lombardia ammette di essere rimasta senza parole e lo fa tramite il suo presidente, Gianni Rebecchi, che non ha certo nascosto l’amarezza derivata dal pasticcio sullain cui la Lombardia si è trovata per una settimana, senza neanche meritarsela. E proprio per questo motivo l’associazione di categoria sta pensando di avviare unaper il danno subito la scorsa settimana dai commercianti lombardi. Una perdita di 600 milioni Rebecchi, in una intervista all’Adnkronos, ha spiegato che"per tutta la regione, anche in considerazione del periodo di saldi, stimiamo circa 600 milioni di volume d'affari perso dai ...