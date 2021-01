Moviola Udinese Inter: l’episodio chiave del match (Di sabato 23 gennaio 2021) l’episodio chiave del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Udinese Inter l’episodio chiave della Moviola del match tra Udinese e Inter, valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Maresca l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021)delvalido per la 19ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro MarescaDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : La moviola di Udinese-Atalanta: Calvarese bocciato, su Pereyra era rigore netto | Udinese Blog - dello__98 : @J__Jack @hoodiesa7va Con la faccia da duro in pic si mette a fare la moviola di Udinese Atalanta con gli # alle 5 di pomeriggio - sportli26181512 : Udinese-Atalanta MOVIOLA LIVE: Gollini frana su Pereyra, per Calvarese non è rigore, il Var non interviene: Di segu… - sportface2016 : MOVIOLA #UdineseAtalanta | Sospetto contatto tra #Gollini e #Pereyra, per #Calvarese non è rigore - paolo07665867 : @frigiola @fefocarta @masolinismo Anzi, ora che ricordo. Il caso da moviola in quel Udinese Milan era la teorica (… -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Udinese La moviola di Udinese-Atalanta: Calvarese bocciato, su Pereyra era rigore netto | Udinese Blog Udinese Blog Udinese-Inter dove vederla: orario, canale TV e diretta streaming su Sky

Udinese-Inter è l’anticipo del sabato della 19a giornata di Serie A. Fischio d’inizio in orario alle 18 alla Dacia Arena di Udine per il confronto tra la squadra di Gotti reduce dal pareggio con l’Ata ...

MOVIOLA Udinese-Atalanta: sospetto contatto Gollini-Pereyra, per Calvarese non è rigore

MOVIOLA Udinese-Atalanta: sospetto contatto Gollini-Pereyra, per Calvarese non è rigore. L'arbitro nemmeno si dirige al Var ...

Udinese-Inter è l’anticipo del sabato della 19a giornata di Serie A. Fischio d’inizio in orario alle 18 alla Dacia Arena di Udine per il confronto tra la squadra di Gotti reduce dal pareggio con l’Ata ...MOVIOLA Udinese-Atalanta: sospetto contatto Gollini-Pereyra, per Calvarese non è rigore. L'arbitro nemmeno si dirige al Var ...