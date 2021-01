LIVE Virtus Bologna-Brescia 40-48, Serie A basket in DIRETTA: ottimo primo tempo della Leonessa (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Ci prendiamo qualche minuto di pausa per l’intervallo. Ci ritroviamo per l’inizio della ripresa. 20.49 A LIVEllo individuale, spiccano i 12 punti di Giordano Bortolani e gli 11 punti di Dusan Ristic. Nessun giocatore in doppia cifra, invece, in casa Virtus Bologna. 20.47 ottimo primo tempo di Brescia, che all’intervallo è sorprendentemente avanti di otto punti in casa della Virtus Bologna. Se il quarto iniziale è stato pieno di errori e a basso punteggio, il secondo periodo ha offerto lo show offensivo della Leonessa, che ha segnato ben 33 punti. FINE primo ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Ci prendiamo qualche minuto di pausa per l’intervallo. Ci ritroviamo per l’inizioripresa. 20.49 Allo individuale, spiccano i 12 punti di Giordano Bortolani e gli 11 punti di Dusan Ristic. Nessun giocatore in doppia cifra, invece, in casa. 20.47di, che all’intervallo è sorprendentemente avanti di otto punti in casa. Se il quarto iniziale è stato pieno di errori e a basso punteggio, il secondo periodo ha offerto lo show offensivo, che ha segnato ben 33 punti. FINE...

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Brescia Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Virtus #Bologna-Brescia… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Brescia Serie A basket in DIRETTA: tutto pronto si comincia! - #Virtus #Bologna-Brescia #Serie - tabellamercatob : Anticipo 19^ giornata #SerieB Ieri #EntellaPisa 2-1 Brunori (rig.), Koutsoupias e Caracciolo Cronaca… - Fantacalciok : Cesena – Virtus Verona: diretta live, risultato in tempo reale - cascinanotizie : ???? Virtus Entella-Pisa: 2-1 Nerazzurri ribaltati, restano dubbi sulle scelte arbitrali del primo tempo Il girone d… -