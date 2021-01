LIVE Italia-Ungheria 10-13 | Preolimpico pallanuoto in DIRETTA | Setterosa | addio Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.11 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 21.11 A posteriori l’avrebbe potuto decidere di perdere o pareggiare intenzionalmente con la Slovacchia per affrontare la Grecia in semifinale. Non sarebbe stato sportivo, ma forse ora ilsarebbe a Tokyo. Olanda edhanno fatto i loro calcoli ed ora festeggiano. 21.10 8/14 in superiorità numerica per l’, 4/14 per l’e due rigori sbagliati dal. Numeri eloquenti. 21.09 Restano dunque quattro le squadre qualificate dall’per le: volley maschile e femminile, softball,maschile. Anche a Rio 2016 furono ...