Libero | bisogna investire sui giovani per rivedere in campo i leader di una volta

Libero parte da calciatori simbolo come Marchisio per la Juve e i Maldini per il Milan, che hanno militato una vita nelle proprie squadre, per affrontare il discorso più ampio dei calciatori bandiera, leader che portavano i valori dello sport insieme ai colori della propria squadra cuciti sul petto Per quanto inarrivabili siano questi totem, c'è un discorso di fondo che lega questi campioni ai club. Il senso di appartenenza ai valori intrinseci della società e una serie di ingredienti che rendono la storia sportiva unica. Il legame con il territorio e la comunità, la storia di una città e la sua cultura. Vedere il club come un fine e non come un mezzo per arrivare al successo può ribaltare alcuni concetti. Gli investimenti nei settori giovanili e la promozione dei talenti locali sono tra gli strumenti più semplici per creare ...

