StiamoV : - CorriereCitta : Latina e Provincia, 174 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Ecco i Comuni più colpiti e i dati aggiornati - opivarese : RT @FNInfermieri: Un altro infermiere morto a causa del #Covid19. Si tratta di Lidano Petrianni, 59 anni, in servizio al punto di assistenz… - PLatinaoltre : RT @visit_lazio: Uno splendido scatto del Tempio di Ercole a Cori, eretto durante la dittatura di Silla tra l'89 a.C. e l'80 a.C. sulla so… - LatinaBiz : Tabella C'è stata un'ulteriore discesa dei contagi di covid in provincia di Latina: nella igornata del 22 gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina Provincia

Coronavirus: in calo i contagi nella provincia di Latina, oggi se ne registrano 174 (ieri 103). Tre decessi. Sono 174 i nuovi casi positivi al Coronavirus in provincia di Latina.Coronavirus: in calo i contagi nella provincia di Latina, oggi se ne registrano 174 (ieri 103). Tre decessi. Sono 174 i nuovi casi positivi al Coronavirus in provincia di Latina.