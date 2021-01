In Veneto aumentano ancora i decessi: 92 nelle ultime 24 ore. Nuovi contagi in calo ma sopra i 1.000 casi (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono più o meno stabili i numeri del Coronavirus registrati oggi, 23 gennaio, in Veneto. Crescono di poco i Nuovi contagi, che sono +1.030 (contro i 1.198 di ieri), e i decessi in più da ieri sono 92 (ieri 75). Il totale delle vittime sul territorio fin dall’inizio del monitoraggio della pandemia è di 8.531. Buone notizie invece sul fronte della pressione ospedaliera: sono circa 100 i ricoverati in meno rispetto a ieri (totale 2.316). Anche le terapia intensive diminuiscono (a fronte, però, anche di un aumento dei decessi): -7 rispetto a ieri, per un totale di 314 posti letto occupati. January 23, 2021 Secondo il nuovo monitoraggio della Cabina di Regia, il Veneto resterà ancora in zona arancione. Ieri il presidente Luca Zaia aveva dichiarato che in Regione ... Leggi su open.online (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono più o meno stabili i numeri del Coronavirus registrati oggi, 23 gennaio, in. Crescono di poco i, che sono +1.030 (contro i 1.198 di ieri), e iin più da ieri sono 92 (ieri 75). Il totale delle vittime sul territorio fin dall’inizio del monitoraggio della pandemia è di 8.531. Buone notizie invece sul fronte della pressione ospedaliera: sono circa 100 i ricoverati in meno rispetto a ieri (totale 2.316). Anche le terapia intensive diminuiscono (a fronte, però, anche di un aumento dei): -7 rispetto a ieri, per un totale di 314 posti letto occupati. January 23, 2021 Secondo il nuovo monitoraggio della Cabina di Regia, ilresteràin zona arancione. Ieri il presidente Luca Zaia aveva dichiarato che in Regione ...

Sono 1.030 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo il Bollettino regionale che segna 304.717 casi dall’inizio della pandemia. I decessi da ieri sono aumentati ...

