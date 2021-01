Il Governo verso il test Bonafede Pd e FI evocano voto

Leggi su agi

(Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - Potrebbe essere rimandata di qualche ora la prova del fuoco per ilConte II, mentre oltre al Pd anche FI evoca le elezioni anticipate. Il momento della verità per il, con ildi Camera e Senato sulla relazione sullo stato dell'amministrazione della Giustizia del ministro Alfonso Bonafede, era atteso mercoledì. Una prova del fuoco per l'esecutivo a Palazzo Madama, dove la maggioranza ha numeri più risicati, tanto che la pressione su Conte perché crei le condizioni per un ter si fa insistente. E il vicesegretario dem Andrea Orlando chiede "una iniziativa politica dele del ministro Bonafede per dare il segnale di un fatto nuovo senza il quale si rischia di andare a sbattere". Alla base dello slittamento ci sarebbero degli impegni istituzionali del titolare del dicastero di via ...