Emma Marrone mamma? Sorprendente annuncio: fan esterrefatti! (Di sabato 23 gennaio 2021) Emma Marrone mamma? Sorprendente annuncio: fan esterrefatti per le parole rilasciate dalla cantante fiorentina. Tra pochi minuti si racconterà nello studio di ‘Verissimo’ e proverà a ripercorrere le tappe più significative della sua esistenza. Emma Marrone non ha certo bisogno di presentazioni e, al momento, figura sicuramente tra le cantanti più apprezzate del nostro paese. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 23 gennaio 2021): fan esterrefatti per le parole rilasciate dalla cantante fiorentina. Tra pochi minuti si racconterà nello studio di ‘Verissimo’ e proverà a ripercorrere le tappe più significative della sua esistenza.non ha certo bisogno di presentazioni e, al momento, figura sicuramente tra le cantanti più apprezzate del nostro paese. L'articolo proviene da Inews.it.

fanpage : Il monologo di Emma Marrone a #LaMusicaCheGiraIntorno - RadioItalia : Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono come Raimondo e Sandra! Insieme sono un 'Pezzo di Cuore'! Guarda l'… - RadioR101 : . @MarroneEmma e @AmorosoOF ospiti a R101: guarda l'intervista completa su - _la_vic_ : RT @Browin93: Rudy certe volte mi fa Ridere ?? se penso che 11 anni fa su una certa EMMA MARRONE. gli disse che non sarebbe durata uscita fu… - Browin93 : Rudy certe volte mi fa Ridere ?? se penso che 11 anni fa su una certa EMMA MARRONE. gli disse che non sarebbe durata… -