Dzeko Fonseca | è caos Roma | lite negli spogliatoi Ma su Pellegrini…

Ci sarebbe stata una lite furibonda negli spogliatoi tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca. Il club avrebbe appoggiato il tecnico ma non per Pellegrini Edin Dzeko non è stato convocato per la sfida contro lo Spezia così come Pedro e Mkhitaryan. Alta tensione tra il bosniaco e Paulo Fonseca nella pancia dell'Olimpico dopo la gara di Coppa Italia e i sei cambi "illegali" come riporta La Gazzetta dello Sport. Dzeko avrebbe attaccato Fonseca anche sulla gestione tecnica della gara e il tecnico avrebbe minacciato di togliergli la fascia. Dopo la mancata convocazione i compagni hanno provato a difendere Dzeko ma Fonseca è stato irremovibile con l'aiuto della società. Tra i più attivi Pellegrini che aveva chiesto il ...

