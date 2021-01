Crollo Milan | l' Atalanta vince 3 - 0 con super Ilicic

sscalcionapoli1 : Crollo Milan! Ne becca 3 dall'Atalanta che torna a volare #SerieATIM #MilanAtalanta - RedazioneFM : #SerieA: Crollo #Milan, l'#Atalanta vince 3-0! #Inter pari a Udine - serieAnews_com : ?? Milan, crollo clamoroso! Tre a zero inaspettato contro un'Atalanta solida e concreta! ? L'Inter non riesce a seg… - tuttonapoli : Crollo Milan! Ne becca 3 dall'Atalanta che torna a volare - occasionaleInt : I soliti deficienti. Queste partite devi vincerle, oggi potevi seriamente causare un crollo psicologico nel Milan.… -

Il difensore dei bergamaschi è il migliore in campo grazie al gol che apre l'incontro e all'assist per Zapata. A segno anche Ilicic su rigore.Milano, 23 gennaio 2021 - Un super Josip Ilicic prende per mano l'Atalanta e a San Siro la porta a battere un Milan nel quale si sente sin troppo la mancanza di Chalanoglu. La partita finisce 3-0 per ...