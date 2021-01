Covid | oggi 13 331 nuovi casi e 488 decessi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 13.331 idi Coronavirus in Italia (ieri 13.633) a fronte di 286.331 tamponi effettuati su un totale di 30.717.824 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 488 iper un totale di 85.162 vittime. Con quelli didiventano 2.455.185 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 498.834 (-3.219 rispetto a ieri), 475.045 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 21.403 di cui 2.386 in terapia intensiva (174 in più rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 1.871.189 con un incremento di 16.062 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di...