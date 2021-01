Coppa del Mondo, cancellata per maltempo la discesa di Kitzbuehel (Di sabato 23 gennaio 2021) Kitzbuehel (AUSTRIA) - Condizioni meteo, di pista e visibilità non praticabili per una discesa libera che hanno costretto gli organizzatori di Kitzbuehel a cancellare la prova di Coppa del Mondo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 gennaio 2021)(AUSTRIA) - Condizioni meteo, di pista e visibilità non praticabili per unalibera che hanno costretto gli organizzatori dia cancellare la prova didel...

Eurosport_IT : SUPER SOFI: IN DISCESA NON CE N'È PER NESSUNO ????? A Crans Montana @goggiasofia centra la decima vittoria in Coppa… - Coninews : LA SOLITA IMMENSA SOFIA! ?? Anche a Crans Montana @goggiasofia detta legge in discesa. Terza vittoria stagionale e… - ItaliaTeam_it : IMPRESSIONANTE ?? A Crans Montana Sofia Goggia si aggiudica la discesa, 10º trionfo in Coppa del Mondo! RT e appl… - Jugae31 : @PresMoratti Sui secondi che hai menzionato, questi staranno senz'altro meglio rispetto a quelli che non lo/la vede… - LIRRIVERENTE3 : L’Italia fa 100! Centesima vittoria nella storia della Coppa del Mondo femminile per la squadra azzurra, che raggiu… -