Capo Plaza rilancia la sfida con uno sguardo internazionale: in 'Plaza' è lui contro il mondo (Di sabato 23 gennaio 2021) Nel 2018 il suo '20' è stato incoronato miglior album di debutto, un album trainato dal brano 'Tesla' che si è piazzato al primo posto nella classifica annuale dei singoli. Adesso, attesissimo e ...

SMartinello182 : Il fatto che sia uscito un nuovo album di Capo Plaza mi ha fatto capire come il 2021 non potesse iniziare peggio di così - valextagazzu : meli hai visto la nuova canzone di capo plaza? - stroppismo : Che due coglioni, non è che se Capo Plaza non vi piace allora automaticamente fa schifo - OhMyPive : Complimenti a Capo Plaza che é riuscito a fare una delle canzoni più lunghe della storia italiana. Ben 48 minuti e 48 secondi. - __Ripper__ : Ho ascoltato #Plaza, ed è la prima volta in cui abbia ascoltato Capo Plaza. A mio parere meglio lui di Sfera, ma co… -