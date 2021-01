UOMINI E DONNE anticipazioni: BEATRICE e CHIARA piangono per DAVIDE (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella puntata odierna di UOMINI e DONNE i riflettori saranno puntati maggiormente sul trono classico, precisamente su DAVIDE e le sue corteggiatrici. Il Donadei è uscito solamente con CHIARA, visto che BEATRICE ha rifiutato di vederlo in settimana. Con la Rabbi lui ha trascorso un’esterna piacevole nel luogo del loro primo appuntamento. Hanno passato tutto il tempo a letto insieme e DAVIDE le ha raccontato alcuni aneddoti molto intimi della sua vita. Tra i due alla fine c’è stato anche un bacio a telecamere spente, sulla falsariga di quello tra Giorgio e Sophie della scorsa puntata. Non solo rose e fiori per il tronista salentino, che accuserà la Buonocore di comportarsi in modo ambiguo, visto che in settimana ha clamorosamente disertato l’esterna. DAVIDE inizierà a ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella puntata odierna dii riflettori saranno puntati maggiormente sul trono classico, precisamente sue le sue corteggiatrici. Il Donadei è uscito solamente con, visto cheha rifiutato di vederlo in settimana. Con la Rabbi lui ha trascorso un’esterna piacevole nel luogo del loro primo appuntamento. Hanno passato tutto il tempo a letto insieme ele ha raccontato alcuni aneddoti molto intimi della sua vita. Tra i due alla fine c’è stato anche un bacio a telecamere spente, sulla falsariga di quello tra Giorgio e Sophie della scorsa puntata. Non solo rose e fiori per il tronista salentino, che accuserà la Buonocore di comportarsi in modo ambiguo, visto che in settimana ha clamorosamente disertato l’esterna.inizierà a ...

