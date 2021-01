Torre Annunziata, aumentano i positivi da Covid-19: il sindaco chiude le scuole (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Nonostante la situazione epidemiologia da Covid-19 sia in miglioramento nella Regione Campania, alcuni comuni continuano a destare preoccupazione. Tra questi c’è Torre Annunziata, dove il contagio sta aumentando a livelli preoccupanti. Per tentare di limitare l’espandersi del contagio, il sindaco Vincenzo Ascione ha ordinato la sospensione dell’attività didattica in presenza presso gli istituti scolastici del comune dal 25 al 30 gennaio 2021. “Considerando che la situazione epidemiologica sul territorio di Torre Annunziata, anche in rapporto ai tamponi effettuati dall’8 gennaio sino ad oggi, mostra un graduale e sensibile aumento del numero di contagi, il sindaco Vincenzo Ascione ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Nonostante la situazione epidemiologia da-19 sia in miglioramento nella Regione Campania, alcuni comuni continuano a destare preoccupazione. Tra questi c’è, dove il contagio sta aumentando a livelli preoccupanti. Per tentare di limitare l’espandersi del contagio, ilVincenzo Ascione ha ordinato la sospensione dell’attività didattica in presenza presso gli istituti scolastici del comune dal 25 al 30 gennaio 2021. “Considerando che la situazione epidemiologica sul territorio di, anche in rapporto ai tamponi effettuati dall’8 gennaio sino ad oggi, mostra un graduale e sensibile aumento del numero di contagi, ilVincenzo Ascione ha ...

