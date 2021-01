Terra dei Fuochi: controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito di rifiuti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPalma Campania (Na); Cancello Arnone (Ce) – Operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali a Palma Campania e Cancello Arnone, nella cosiddetta “Terra dei Fuochi“. Le operazioni, pianificate con il coordinamento della Prefettura di Napoli con la Prefettura di Caserta, le rispettive Questure e le altre forze di polizia delle province, sono state definite dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi in Campania. Le operazioni, avvenute nella giornata di ieri, 21 gennaio, hanno visto il coinvolgimento di 24 equipaggi per un totale di 63 unità interforze che hanno presidiato con posti di blocco mobili le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPalma Campania (Na); Cancello Arnone (Ce) – Operazione diloe i roghi diindustriali a Palma Campania e Cancello Arnone, nella cosiddetta “dei“. Le operazioni, pianificate con il coordinamento della Prefettura di Napoli con la Prefettura di Caserta, le rispettive Questure e le altre forze di polizia delle province, sono state definite dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi in Campania. Le operazioni, avvenute nella giornata di ieri, 21 gennaio, hanno visto il coinvolgimento di 24 equipaggi per un totale di 63 unitàche hanno presidiato con posti di blocco mobili le ...

robertosaviano : L'operazione Minerva in Toscana ha seguito il percorso dei soldi: dai commercialisti collusi, alle aziende 'cartier… - gennaromigliore : La sinistra italiana e meridionale piange oggi uno dei suoi esponenti più alti. Che la terra ti sia lieve, Emanuele… - ZZiliani : Attenzione, colpo di scena: il Maestro era un asino! E Pirlolandia non era affatto il Paese del Bengodi calcistico,… - aionia_ : Btw voglio dei complimenti perché sono appena caduta a terra dal wc e non so come sia successo Campionessa di stile io - AdamartArt : Dalla parte dei #lazzari e mai con chi ha pane e vino. Le 3 giornate di #NapoliCapitale #Naples 20,21,22 gennaio 17… -

Ultime Notizie dalla rete : Terra dei Terra dei fuochi, gestione illecita dei rifiuti: sigilli a 4 aziende CasertaNews Covid, incubo varianti in Europa. Gran Bretagna verso blocco frontiere, Portogallo ferma i voli con Londra

Una diga di nuovi divieti e restrizioni viene innalzata per resistere all'ondata delle varianti del virus, da quella inglese a quella brasiliana, che hanno provocato una crescita dei ...

La sfida tra Musk, Bezos e Branson

Ci siamo: il 2021 è l’anno zero del turismo spaziale "di massa", con almeno una compagnia privata pronta nei prossimi mesi a far partire un consistente numero ...

Una diga di nuovi divieti e restrizioni viene innalzata per resistere all'ondata delle varianti del virus, da quella inglese a quella brasiliana, che hanno provocato una crescita dei ...Ci siamo: il 2021 è l’anno zero del turismo spaziale "di massa", con almeno una compagnia privata pronta nei prossimi mesi a far partire un consistente numero ...