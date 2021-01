Protesta studenti: “Ridateci una scuola sicura” (VIDEO) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – La sentenza che riporta dal 1 febbraio a scuola tutti ragazzi rende ancora più forte ed urgente il grido di Protesta che questa mattina i rappresentanti di 30 scuole dell’intera provincia di Salerno hanno portato sotto la sede dell’amministrazione provinciale di Salerno. Gli studenti salernitani chiedono di ritornare a scuola, ma soltanto dopo che tutte le misure di sicurezza ed anche la riorganizzazione dei trasporti consenta loro di studiare in serenità. Una delegazione degli studenti è stata ricevuta dai funzionari della provincia ai quali è stata consegnata una lettera di richieste da parte del coordinamento scuole sicure Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – La sentenza che riporta dal 1 febbraio atutti ragazzi rende ancora più forte ed urgente il grido diche questa mattina i rappresentanti di 30 scuole dell’intera provincia di Salerno hanno portato sotto la sede dell’amministrazione provinciale di Salerno. Glisalernitani chiedono di ritornare a, ma soltanto dopo che tutte le misure di sicurezza ed anche la riorganizzazione dei trasporti consenta loro di studiare in serenità. Una delegazione degliè stata ricevuta dai funzionari della provincia ai quali è stata consegnata una lettera di richieste da parte del coordinamento scuole sicure Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

