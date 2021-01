No, nemmeno l’hashtag #blackoutchallenge ha a che fare con cinture o soffocamento (Di venerdì 22 gennaio 2021) La questione della bambina di Palermo di 10 anni in seguito a soffocamento è su tutti i giornali e in tutti i notiziari e, nonostante manchino legami precisi e evidenze rese note con TikTok. Nello specifico, in rete e sui giornali c’è un riferimento a due challenge del social cinese: #hangingchallenge o su #blackoutchallenge. Ieri abbiamo già affrontato la questione dell’hashtag #hangingchallenge e oggi vogliamo capire cosa sia la #blackoutchallenge e quali contenuti si trovino su TikTok una volta che si accede al feed specifico per questo hashtag. LEGGI ANCHE >>> La vergognosa diffusione delle foto senza blur della bambina morta a Palermo #blackoutchallenge, quanti e quali contenuti Così come è successi con l’hastag #hangingchallenge , anche quello relativo alla ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 22 gennaio 2021) La questione della bambina di Palermo di 10 anni in seguito aè su tutti i giornali e in tutti i notiziari e, nonostante manchino legami precisi e evidenze rese note con TikTok. Nello specifico, in rete e sui giornali c’è un riferimento a due challenge del social cinese: #hangingchallenge o su. Ieri abbiamo già affrontato la questione del#hangingchallenge e oggi vogliamo capire cosa sia lae quali contenuti si trovino su TikTok una volta che si accede al feed specifico per questo hashtag. LEGGI ANCHE >>> La vergognosa diffusione delle foto senza blur della bambina morta a Palermo, quanti e quali contenuti Così come è successi con l’hastag #hangingchallenge , anche quello relativo alla ...

