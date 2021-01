Napoli, piace il difensore centrale Luka Stankovski (Di venerdì 22 gennaio 2021) TuttoMercatoWeb riporta che il Napoli, dopo l’acquisto di Eljif Elmas, potrebbe scommettere su un altro talento macedone: Luka Stankovski, difensore centrale classe 2002 di proprietà del Rabonicki. Un altro talento dalla Macedonia per il Napoli dopo Eljif Elmas? Il club azzurro è sulle tracce di Luka Stankovski. Il centrale, classe 2002, nazionale Under 19, è nel mirino del club azzurro. Per il giocatore del Rabotnicki serve 1 milione di euro, sul ragazzo ci sono anche Fenerbahce e Dinamo Zagabria. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) TuttoMercatoWeb riporta che il, dopo l’acquisto di Eljif Elmas, potrebbe scommettere su un altro talento macedone:classe 2002 di proprietà del Rabonicki. Un altro talento dalla Macedonia per ildopo Eljif Elmas? Il club azzurro è sulle tracce di. Il, classe 2002, nazionale Under 19, è nel mirino del club azzurro. Per il giocatore del Rabotnicki serve 1 milione di euro, sul ragazzo ci sono anche Fenerbahce e Dinamo Zagabria. L'articolo ilsta.

susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Napoli, mirino ancora in Macedonia: piace il centrale Stankovski del Rabotnicki - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Napoli, mirino ancora in Macedonia: piace il centrale Stankovski del Rabotnicki - napolista : Napoli, piace il difensore centrale Luka Stankovski L'indiscrezione è di TuttoMercatoWeb. Il giocatore, classe 2002… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Napoli, mirino ancora in Macedonia: piace il centrale Stankovski del Rabotnicki - napolimagazine : TMW - Napoli, mirino ancora in Macedonia: piace il centrale Stankovski del Rabotnicki -