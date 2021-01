Morta per challenge su Tik Tok, parlano i genitori di Antonella: “Non sapevavamo di quel gioco” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono sotto choc i genitori della piccola Antonella Sicomero. I genitori sono increduli, non riescono a spiegarsi come la loro figlioletta di dieci anni sia Morta per una sfida sui social network. La Procura della Repubblica intanto ha aperto un’inchiesta per “istigazione al suicidio”. Antonella Morta per un gioco su Tik Tok, parlano i genitori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono sotto choc idella piccolaSicomero. Isono increduli, non riescono a spiegarsi come la loro figlioletta di dieci anni siaper una sfida sui social network. La Procura della Repubblica intanto ha aperto un’inchiesta per “istigazione al suicidio”.per unsu Tik Tok,L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

