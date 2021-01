Lower Decks è un tributo ironico e ricco di citazioni all’universo di Star Trek (Di venerdì 22 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=krPnrI80RQM A differenza del rispetto monolitico e reverenziale che Star Wars ha sempre suscitato nei suoi fan più appassionati, la saga rivale e alternativa di Star Trek nei decenni si è invece prestata con più facilità e frequenza alle parodie: da Galaxy Quest al recente The Orville, passando anche per l’episodio di Black Mirror intitolato Uss Callister, l’immaginario del telefilm ideato negli anni Sessanta da Gene Roddenberry ha lasciato un solco profondo anche nei non appassionati, tanto da generare riproposizioni ironiche che sono state condotte sempre con grande consapevolezza e rispetto della serie originale. Non stupisce che ora la parodia se la siano fatti in casa: dal 22 gennaio è infatti disponibile su Amazon Prime Video Star Trek: Lower ... Leggi su wired (Di venerdì 22 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=krPnrI80RQM A differenza del rispetto monolitico e reverenziale cheWars ha sempre suscitato nei suoi fan più appassionati, la saga rivale e alternativa dinei decenni si è invece prestata con più facilità e frequenza alle parodie: da Galaxy Quest al recente The Orville, passando anche per l’episodio di Black Mirror intitolato Uss Callister, l’immaginario del telefilm ideato negli anni Sessanta da Gene Roddenberry ha lasciato un solco profondo anche nei non appassionati, tanto da generare riproposizioni ironiche che sono state condotte sempre con grande consapevolezza e rispetto della serie originale. Non stupisce che ora la parodia se la siano fatti in casa: dal 22 gennaio è infatti disponibile su Amazon Prime Video...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Star Trek: Lower Decks, su Prime Video in streaming da oggi - LuigiBicco : Non ho ancora controllato, ma pare che da oggi sia disponibile #StarTrekLowerDecks su Prime. Vedremo. - tveffe : RT @TalkingStarTrek: Domani sera torna in onda il nostro after show con la live di recensione al primo episodio di Star Trek: Lower Decks… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Star Trek: Lower Decks, recensione: il franchise di Gene Roddenberry si anima su Amazon Prime Video… - Fantascienzacom : Da oggi c'è Star Trek: Lower Decks, ecco cos'è -

Ultime Notizie dalla rete : Lower Decks “Star Trek: Lower Decks”, la nuova serie animata su Prime Video Tv Sorrisi e Canzoni Lower Decks è un tributo ironico e ricco di citazioni all'universo di Star Trek

La nuova produzione animata vuole essere una parodia ma al contempo un grande omaggio alla saga di Star Trek che dura ormai da oltre 50 anni: fra citazioni e battute, uno svago piacevole anche per chi ...

Star Trek Lower Decks si teletrasporta su Prime Video

La nuova serie animata comedy Star Trek: Lower Decks arriva il 22 gennaio 2021 in Italia su Amazon Prime Video. Tutti i dieci episodi della prima stagione sono da subito disponibili. Negli Stati Uniti ...

La nuova produzione animata vuole essere una parodia ma al contempo un grande omaggio alla saga di Star Trek che dura ormai da oltre 50 anni: fra citazioni e battute, uno svago piacevole anche per chi ...La nuova serie animata comedy Star Trek: Lower Decks arriva il 22 gennaio 2021 in Italia su Amazon Prime Video. Tutti i dieci episodi della prima stagione sono da subito disponibili. Negli Stati Uniti ...