LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: Valcepina convincente nei 500, 1000 e 1500 metri. Ora la staffetta femminile! (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50: Meno di 10? alla prova a squadre. Favorita l’Olanda che annovera un roster di atlete notevole, capace di imporsi in questa competizione. Si spera che l’Italia sappia sopperire all’assenza della sua atleta di riferimento, ovvero Fontana. 12.47: Bisognerà, quindi, attendere ancora un po’ prima di veder il via della staffetta femminile. Italia, che come detto, non potrà contare su Arianna Fontana, che ritroveremo nei Mondiali a marzo. Per questo primo turno, stando alle startlist, non vi dovrebbe essere neanche Martina Valcepina, per consentire all’atleta nativa di Sondalo di recuperare dagli sforzi delle batterie mattutine. 12.42: Il resto del programma odierno prevede dalle 14.05 i quarti di finale maschili dei 1500 metri, le batterie dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50: Meno di 10? alla prova a squadre. Favorita l’Olanda che annovera un roster di atlete notevole, capace di imporsi in questa competizione. Si spera che l’Italia sappia sopperire all’assenza della sua atleta di riferimento, ovvero Fontana. 12.47: Bisognerà, quindi, attendere ancora un po’ prima di veder il via dellafemminile. Italia, che come detto, non potrà contare su Arianna Fontana, che ritroveremo nei Mondiali a marzo. Per questo primo turno, stando alle startlist, non vi dovrebbe essere neanche Martina, per consentire all’atleta nativa di Sondalo di recuperare dagli sforzi delle batterie mattutine. 12.42: Il resto del programma odierno prevede dalle 14.05 i quarti di finale maschili dei, le batterie dei ...

