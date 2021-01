Ligue 1 2020/2021, il Psg domina contro il Montpellier: a segno Mbappé, Neymar e Icardi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Con i gol dei giocatori più iconici il Psg serve un poker senza storia al Montpellier nell’anticipo della ventunesima giornata della Ligue 1 2020/2021. I parigini la sbloccano nel primo tempo con Mbappé, ma già al 19? la partita era diventata estremamente complicata per gli ospiti che hanno dovuto fare i conti con il cartellino rosso al portiere Omlin per un fallo molto duro al di fuori dell’area di rigore che gli costa l’espulsione grazie all’intervento del Var che è in grado di far riconoscere all’arbitro la chiara occasione da rete per Mbappé prima di essere steso. E’ dunque il secondo portiere Bertoud a dover raccogliere diversi gol in fondo al sacco: dopo quello della stellina francese su assist di Di Maria, nel secondo tempo si scatenano gli altri attaccanti. Al 60? Neyma riceve ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Con i gol dei giocatori più iconici il Psg serve un poker senza storia alnell’anticipo della ventunesima giornata della. I parigini la sbloccano nel primo tempo con, ma già al 19? la partita era diventata estremamente complicata per gli ospiti che hanno dovuto fare i conti con il cartellino rosso al portiere Omlin per un fallo molto duro al di fuori dell’area di rigore che gli costa l’espulsione grazie all’intervento del Var che è in grado di far riconoscere all’arbitro la chiara occasione da rete perprima di essere steso. E’ dunque il secondo portiere Bertoud a dover raccogliere diversi gol in fondo al sacco: dopo quello della stellina francese su assist di Di Maria, nel secondo tempo si scatenano gli altri attaccanti. Al 60? Neyma riceve ...

sportface2016 : #Ligue1, il #Psg domina contro il #Montpellier: a segno tutti i big - sportface2016 : #PsgMontpellier, le formazioni ufficiali - Guillaumemp : RT @PieroMatrone: ??Da intervistatore seriale e intervistato, per una volta. Grazie a @Guillaumemp per la citazione. Gran pezzo su @Eurosp… - PavelDiallo : RT @PieroMatrone: ??Da intervistatore seriale e intervistato, per una volta. Grazie a @Guillaumemp per la citazione. Gran pezzo su @Eurosp… - AissamOM13 : RT @PieroMatrone: ??Da intervistatore seriale e intervistato, per una volta. Grazie a @Guillaumemp per la citazione. Gran pezzo su @Eurosp… -