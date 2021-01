Le Stanze delle Donne. Le cose che ci fanno stare bene (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da un progetto di Focus Consulting, società di consulenza di direzione Risorse Umane attiva da oltre vent’anni, nasce il libro “” (Graus Edizioni), che racconta non solo l’esperienza e le emergenze del lockdown, ma intende soprattutto offrire una nuova visione, nuovi spunti, possibili spiragli, nuovi scenari professionali. Il progetto originale nasce a marzo 2020 come rubrica social su Linkedin, Facebook ed Instagram, ed è arricchito dal prezioso contributo di 54 Donne professioniste attive in tutta Italia. Le “Stanze” sono quelle di Cinzia Barba, Eleonora Baroni, Donatella Bernabò Silorata, Veronica Bertollini, Maria Bolignano, Erika Bondonno, Federica Brancaccio, Stefania Brancaccio, Arianna Camaggio, Maria Caputo, Antonella Carlo, Sabrina Carreras, Fiorella Cavaliere, Mariavittoria Cicellin, Isabella Covili Fagioli, Nicoletta D’Addio, Claudia ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da un progetto di Focus Consulting, società di consulenza di direzione Risorse Umane attiva da oltre vent’anni, nasce il libro “” (Graus Edizioni), che racconta non solo l’esperienza e le emergenze del lockdown, ma intende soprattutto offrire una nuova visione, nuovi spunti, possibili spiragli, nuovi scenari professionali. Il progetto originale nasce a marzo 2020 come rubrica social su Linkedin, Facebook ed Instagram, ed è arricchito dal prezioso contributo di 54professioniste attive in tutta Italia. Le “” sono quelle di Cinzia Barba, Eleonora Baroni, Donatella Bernabò Silorata, Veronica Bertollini, Maria Bolignano, Erika Bondonno, Federica Brancaccio, Stefania Brancaccio, Arianna Camaggio, Maria Caputo, Antonella Carlo, Sabrina Carreras, Fiorella Cavaliere, Mariavittoria Cicellin, Isabella Covili Fagioli, Nicoletta D’Addio, Claudia ...

namilait : NO MA ADESSO mi sono ricordata di una compagna di classe che m'aveva regalato questo libro su un pittore che disegn… - Hogliannicheho : all’interno delle strutture o delle stanze. -durata massima della misura stabilita in base al reato commesso: prima… - xscfia : la stanza dove sta bloom sembra il clichè delle stanze delle adolescenti americane con le frasi motivazionali sto male - giuseppevirga6 : @AgrifeoGrifeo @MilaSpicola Già vedo stanze piene di banchi dismessi per rottura delle rotelle - Tiziana09705663 : @17_roxane @yesweca41144825 @cumdivido @GrandeFratello Le posizioni le ha prese si ad iniziare da Oppini che in gia… -