Le Colonne d’Ercole del Napoli sono la linea di centrocampo

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Essere, o non essere, questo è il dilemma:se sia più nobile nella mente soffrirecolpi di fionda e dardi d’atroce fortunao prender armi contro un mare d’affannie, opponendosi, por loro fine? Essere o non essere Insigne? Essere o non essere Zielinski? Essere o non essere Fabian Ruiz? Essere o non essere Meret?E si potrebbe continuare, fino ad arrivare alla madre, anzi al padre di tutti i dubbi: Essere o non essere Gattuso? Ilaffonda in una serie irrisolta di dubbi amletici. E, senza scomodare la cultura alta, potremmo rifugiarci in una più appropriata, in questo caso, cultura popolare, chiamando in causa una storica Maruzzella: “Primma me dici sì, po’, doce doce, me fai murì…”, oppure convocare come testimone Arbore per farci suggerire: “Che m’hei purtato a ‘ffa’ ‘ncoppa Pusilleco (6 a 0 con la Fiorentina), si nun me vuò cchiù bene? (0 a 2 con la Juve)”. Ci ...