La prova su TikTok | muore a dieci anni uccisa dal gioco estremo sul social

Si chiamava Antonella la piccola che non ce l'ha fatta. La bambina era di Palermo. I suoi organi salveranno cinque bambini Antonella aveva compiuto dieci anni ad agosto. E' deceduta ieri a causa di un gioco estremo sul social network TikTok. La piccola si è sottoposta ad una prova assurda: stringersi una corda al collo e resistere il più possibile e senza respirare. A trovarla in bagno la sorellina di 5 anni che ha dato l'allarme ai genitori. Quindi la corsa disperata in auto verso l'ospedale, dove grazie all'intervento dei medici, il suo cuore ha ricominciato a battere dopo 25 minuti, ma le sue condizioni già da subito erano disperate. Le macchine che la tenevano in vita da mercoledì sera, sono state spente ieri, in serata.

