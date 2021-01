Joe Biden e l’America ferita | una sfida immane in circostanze avverse

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Si dice che la storia non si ripete, sebbene a volte si diletti in rime. A riprova che nei detti popolari ci sia spesso un fondo di verità, nel discorso inaugurale di Joecome 46esimo presidente degli Stati Uniti si è udita un’eco del discorso del suo immediato predecessore. Quattro anni fa, Trump descrissecome un “carnaio”, dove le fabbriche abbandonate testimoniavano delle migliaia di lavori “rubati” dalla Cina, le città erano terre di nessuno in mano a criminali, la potenza americana nel mondo in declino per l’incompetenza di chi lo aveva proceduto (non solo Barack Obama, ma tutti i presidenti del dopoguerra). Certamente neldi inizio 2017 non mancavano i problemi, ma l’economia era in crescita da sette anni, la polarizzazione politica non era diventata violenta, il crimine era ai minimi storici e pochi ...