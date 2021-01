Insulti choc: "Italiani fannulloni" E Aurora zittisce le offese così... - (Di venerdì 22 gennaio 2021) Novella Toloni La figlia di Michelle Hunziker ha scritto una canzone rap per rispondere a tono a un ragazzo inglese che sui social ha definito gli Italiani "fannulloni" e "furbi" Tutta sua padre. Aurora Ramazzotti non avrà scelto la carriera da cantante - come papà Eros - ma quando c'è da tirar fuori la voce (e gli attributi) lei non si tira indietro. Nelle scorse ore la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è finita al centro dell'attenzione per averle cantante (letteralmente in rima) a un ragazzotto inglese, che su Tik Tok ha definito gli Italiani "persone che si sentono superiori solo perché qualcuno di loro ha inventato Gucci e Lamborghini". Il dissing - che nel mondo rap indica un brano che prende in giro e insulta qualcuno - è nato sulla popolare piattaforma Tik Tok, dove un giovane ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Novella Toloni La figlia di Michelle Hunziker ha scritto una canzone rap per rispondere a tono a un ragazzo inglese che sui social ha definito gli" e "furbi" Tutta sua padre.Ramazzotti non avrà scelto la carriera da cantante - come papà Eros - ma quando c'è da tirar fuori la voce (e gli attributi) lei non si tira indietro. Nelle scorse ore la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è finita al centro dell'attenzione per averle cantante (letteralmente in rima) a un ragazzotto inglese, che su Tik Tok ha definito gli"persone che si sentono superiori solo perché qualcuno di loro ha inventato Gucci e Lamborghini". Il dissing - che nel mondo rap indica un brano che prende in giro e insulta qualcuno - è nato sulla popolare piattaforma Tik Tok, dove un giovane ...

La provocazione di un ragazzo inglese su Tik Tok ha scatenato la reazione di Aurora Ramazzotti, che gli ha risposto per le rime con un rap.

Uomini e Donne puntata assurda, Segnalazione choc: “Ecco i suoi video spinti” Lei fugge tra Urla e pianti. Dramma per la famosa protagonista

Ieri si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e sono avvenuti dei colpi di scena davvero incredibili e anche di dubbia morale.

