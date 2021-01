“Ho voglia di baciarti” Giulia Salemi | non solo Pierpaolo Confessione inaspettata al GF Vip | “Faccio pensieri strani su di te…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Lo abbiamo intuito tutti, i più addicted ci saranno arrivati certamente prima, ma ormai è cosa fatta:Pretelli non basta più alla bella. Baci e lingue 24 ore su 24, manon ne ha mai abbastanza, e ha istintivamente puntato un’altra persona nella casa del GF Vip, che non è ovviamentePretelli. Sembra proprio che la bella influencer italo persiana stia concentrando e spostando la sua attenzione su una vippona in particolare. La vippona in particolare è chiaramente ancora inquilina della Casa. La verità viene sempre a galla, a volte sfocia e rompe tutti gli argini perché non ce la fa più. Qualcuno la paragona ad un fiume in piena che abbatte le barriere, quando invece a volte, spesso, si fa largo per inerzia, perché non potrebbe fare altrimenti, stanca. Sarà stato ...