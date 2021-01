GPI acquisisce controllo Hemasoft Software

(Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – GPI annuncia il perfezionamento dell’acquisizione, del rimanente 40% del capitale sociale della controllata, capofiladell’omonimo gruppo iberico, per un corrispettivo di 5,7 milioni di euro. GPI diviene così socio unico di, che a sua volta controlla ancheAmerica Corporation (Miami, USA) ed è a capo di un gruppo internazionale con sedi in Spagna e Stati Uniti ed un eccellente network di clienti e partner in oltre 50 paesi nel mondo. Il Grupponel 2019 ha registrato Ricavi consolidati pari a 4,2 milioni di Euro e un EBITDA marginpari al 45%.

Ultime Notizie dalla rete : GPI acquisisce

Teleborsa

(Teleborsa) - GPI annuncia il perfezionamento dell'acquisizione, del rimanente 40% del capitale sociale della controllata Hemasoft Software, capofiladell'omonimo gruppo iberico, per un corrispettivo..GPI, società quotata sul mercato MTA leader nei sistemi informativi e servizi per la sanità e il sociale, annuncia il perfezionamento in data odierna dell’acquisizione, per un corrispettivo pari a 5,7 ...