Google chiuderà Loon, il progetto per portare Internet nei posti più sperduti della terra con palloni aerostatici (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alphabet, la società che controlla Google, ha annunciato che chiuderà Loon, un progetto che aveva l’obiettivo di portare Internet con palloni aerostatici nei posti più sperduti della terra. Il motivo è che rendere il progetto redditizio sembra essere più lungo Leggi su ilpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alphabet, la società che controlla, ha annunciato che, unche aveva l’obiettivo diconneipiù. Il motivo è che rendere ilredditizio sembra essere più lungo

zazoomblog : Google chiuderà Loon il progetto per portare Internet nei posti più sperduti della terra con palloni aerostatici -… - ilpost : Google chiuderà Loon, il progetto per portare Internet nei posti più sperduti della terra con palloni aerostatici - astaniscia86 : #Google Search in Australia vale il 4,2% dei ricavi da motore di ricerca. Se il governo australiano non cede sull'… -

Ultime Notizie dalla rete : Google chiuderà Google chiuderà Loon, il progetto per portare Internet nei posti più sperduti della terra con palloni aerostatici Il Post