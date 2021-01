Capalbio, bimba di 8 anni annega dopo essere caduta in piscina: stava andando in bicicletta Mappa (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una bambina è caduta in piscina ed è morta annegata. Il fatto è successo nella tarda mattinata di oggi in provincia di Grosseto, dove la bimba di 8 anni - residente nel... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una bambina èined è mortata. Il fatto è successo nella tarda mattinata di oggi in provincia di Grosseto, dove ladi 8- residente nel...

ultimenotizie : Una bimba di 8 anni è morta annegata questa mattina cadendo in una piscina nel comune di #Capalbio.Da quanto è stat… - MoliPietro : Capalbio (Grosseto) – Muore bimba di 8 anni dopo una caduta in piscina - tusciaweb : Grosseto, bimba di 8 anni cade in piscina e muore Grosseto - Tragedia nel comune di Capalbio, nel Grossetano. Una… - Filo2385Filippo : RT @Corriere: Capalbio, bimba di 8 anni cade in piscina e muore annegata - Corriere : Capalbio, bimba di 8 anni cade in piscina e muore annegata -