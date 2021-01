Amici, la vincitrice Gaia Gozzi: ecco le prime foto col fidanzato (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gaia Gozzi dopo la vittoria ad “Amici” nella scorsa edizione pubblica sul social i primi scatti assieme al fidanzato. Gaia Gozzi ha vinto la scorsa edizione di “Amici” ed ha trovato l’amore. La cantante, che ha raggiunto la notorietà proprio con la partecipazione alla scuola televisiva di Maria De Filippi, ha infatti pubblicato uno scatto assieme al fidanzato, Daniele Dezi. Anche lui appartiene al mondo della musica ed è conosciuto col nome di Orang3, del duo di producer Frenetik&Orange, di professione appunto produttore, bassista e autore. Intanto Gaia si prepara a partecipare per la prima volta al Festival di Sanremo, in gara tra i Big con la canzone “Cuore amaro”. Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 22 gennaio 2021)dopo la vittoria ad “” nella scorsa edizione pubblica sul social i primi scatti assieme alha vinto la scorsa edizione di “” ed ha trovato l’amore. La cantante, che ha raggiunto la notorietà proprio con la partecipazione alla scuola televisiva di Maria De Filippi, ha infatti pubblicato uno scatto assieme al, Daniele Dezi. Anche lui appartiene al mondo della musica ed è conosciuto col nome di Orang3, del duo di producer Frenetik&Orange, di professione appunto produttore, bassista e autore. Intantosi prepara a partecipare per la prima volta al Festival di Sanremo, in gara tra i Big con la canzone “Cuore amaro”.

Il cantante di Amici 20 Esa Abrate ha conquistato il pubblico italiano con la sua storia e il suo talento. Il ragazzo potrebbe avere un interesse amoroso ...

Da Paolina a Letizia all'amata Giuseppina il cuore dell'Impero batteva al femminile

I maschi del clan Bonaparte si rivelarono un fallimento al governo. Il potere si basava solo sul genio del còrso e sulle sue signore, a partire dalla madre e dalla sorella ...

Il cantante di Amici 20 Esa Abrate ha conquistato il pubblico italiano con la sua storia e il suo talento. Il ragazzo potrebbe avere un interesse amoroso ...I maschi del clan Bonaparte si rivelarono un fallimento al governo. Il potere si basava solo sul genio del còrso e sulle sue signore, a partire dalla madre e dalla sorella ...