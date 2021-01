Uomo picchia il cane, immagini tremende: minacce di morte al padrone (Di giovedì 21 gennaio 2021) In un filmato ripreso da lontano un Uomo picchia il cane e questo lo porta a ricevere una denuncia. CI sono però delle conseguenze gravi. Un Uomo picchia il cane in maniera brutale, prendendolo a calci e pugni. Ed il caso finisce dritto nella redazione di ‘Striscia la Notizia’, che da sempre è molto sensibile L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 21 gennaio 2021) In un filmato ripreso da lontano unile questo lo porta a ricevere una denuncia. CI sono però delle conseguenze gravi. Unilin maniera brutale, prendendolo a calci e pugni. Ed il caso finisce dritto nella redazione di ‘Striscia la Notizia’, che da sempre è molto sensibile L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Gigi31478688 : Un uomo picchia selvaggiamente un cane e voglio che sia fatta giustizia per questo crimine - Skunk20031 : @uominiedonne Ma perché Aurora non la picchia a Gemma.......e quell'uomo di merda di gianni perché non la fá finita… - cascinanotizie : Ubriaco, picchia la sorella: cinque giorni di prognosi L'uomo è stato identificato dalla Polizia di Pisa, ora risch… - bobmcgreghy : Un uomo picchia selvaggiamente un cane e voglio che sia fatta giustizia per questo crimine - Liz86pg : Un uomo picchia selvaggiamente un cane e voglio che sia fatta giustizia per questo crimine -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo picchia Lite e botte Uomo picchia la sorella LA NAZIONE Uomo picchia il cane, immagini tremende: minacce di morte al padrone

In un filmato ripreso da lontano un uomo picchia il cane e questo lo porta a ricevere una denuncia. CI sono però delle conseguenze gravi ...

Ubriaco, picchia la moglie davanti ai figli

L’uomo è stato allontanato dai carabinieri grazie al ’codice rosso’. Ora però la donna lo ha riaccolto in casa per non farlo dormire al freddo ...

In un filmato ripreso da lontano un uomo picchia il cane e questo lo porta a ricevere una denuncia. CI sono però delle conseguenze gravi ...L’uomo è stato allontanato dai carabinieri grazie al ’codice rosso’. Ora però la donna lo ha riaccolto in casa per non farlo dormire al freddo ...