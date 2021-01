Tragedia Covid in Amazzonia, Manaus finisce le scorte d'ossigeno (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il sistema sanitario a Manaus, la capitale dello stato di Amazonas, è al collasso per la seconda volta. Nonostante gli ospedali abbiano aumentato i posti Covid-19 a un ritmo impressionante, il numero di nuovi pazienti continua a crescere sempre più velocemente, a dimostrazione di come l’intero sistema sanitario sia saturo e sovraccarico. Ancora più grave è la situazione delle scorte di ossigeno: la capacità di produrre ossigeno copre meno di un terzo del fabbisogno attuale. Alcuni ospedali non riescono a ventilare i pazienti e ci sono testimonianze di morti per asfissia. L’effetto a catena sulle città lungo il fiume nella regione rurale amazzonica inizia a manifestarsi e potrebbe essere devastante. Le équipe di Medici Senza Frontiere (MSF) sono in azione nelle città amazzoniche di São Gabriel da ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il sistema sanitario a, la capitale dello stato di Amazonas, è al collasso per la seconda volta. Nonostante gli ospedali abbiano aumentato i posti-19 a un ritmo impressionante, il numero di nuovi pazienti continua a crescere sempre più velocemente, a dimostrazione di come l’intero sistema sanitario sia saturo e sovraccarico. Ancora più grave è la situazione delledi: la capacità di produrrecopre meno di un terzo del fabbisogno attuale. Alcuni ospedali non riescono a ventilare i pazienti e ci sono testimonianze di morti per asfissia. L’effetto a catena sulle città lungo il fiume nella regione rurale amazzonica inizia a manifestarsi e potrebbe essere devastante. Le équipe di Medici Senza Frontiere (MSF) sono in azione nelle città amazzoniche di São Gabriel da ...

