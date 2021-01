Thor: Love and Thunder, Karen Gillan svela il suo nuovo look in vista delle riprese (Di venerdì 22 gennaio 2021) Karen Gillan riprenderà in Thor: Love and Thunder il ruolo di Nebula e l'attrice ha svelato il suo nuovo look in vista delle riprese. In Thor: Love and Thunder reciterà anche Karen Gillan e l'interprete di Nebula ha svelato che il suo nuovo look è legato alle imminenti riprese del progetto Marvel. L'attrice, pochi giorni fa, ha risposto su Instagram ad alcune domande dei fan, affrontando anche il motivo alla base del suo nuovo taglio di capelli. Karen Gillan, mentre sta trascorrendo la quarantena ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021)riprenderà inandil ruolo di Nebula e l'attrice hato il suoin. Inandreciterà anchee l'interprete di Nebula hato che il suoè legato alle imminentidel progetto Marvel. L'attrice, pochi giorni fa, ha risposto su Instagram ad alcune domande dei fan, affrontando anche il motivo alla base del suotaglio di capelli., mentre sta trascorrendo la quarantena ...

