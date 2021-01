Serie A, l’arrivo dei dirigenti per l’assemblea di Lega – VIDEO (Di giovedì 21 gennaio 2021) A Palazzo Parigi stano arrivando presidenti e dirigenti in rappresentanza delle venti squadre di Serie A. Le immagini Nella giornata di oggi si terrà è prevista un’assemblea della Lega Calcio per rinnovare le cariche ma soprattutto per scegliere i sei rappresentanti del consiglio d’amministrazione della media company. A Palazzo Parigi stano arrivando presidenti e dirigenti in rappresentanza delle venti squadre di Serie A. Fra di loro l’amministratore deLegato dell’Inter Alessandro Antonello e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) A Palazzo Parigi stano arrivando presidenti ein rappresentanza delle venti squadre diA. Le immagini Nella giornata di oggi si terrà è prevista un’assemblea dellaCalcio per rinnovare le cariche ma soprattutto per scegliere i sei rappresentanti del consiglio d’amministrazione della media company. A Palazzo Parigi stano arrivando presidenti ein rappresentanza delle venti squadre diA. Fra di loro l’amministratore deto dell’Inter Alessandro Antonello e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Leggi su Calcionews24.com

