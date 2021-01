sportli26181512 : #Roma, scavalcano i cancelli del Flaminio: denunciati 21 tifosi: I ragazzi di età tra i 20 e i 23 anni volevano gir… - romanewseu : #Flaminio, tifosi della Roma scavalcano i cancelli e entrano per realizzare un video: denunciati dai carabinieri… - infoitsport : Flaminio, scavalcano il cancello: denunciati 21 tifosi della Roma - LAROMA24 : Flaminio, scavalcano il cancello: denunciati 21 tifosi della Roma #AsRoma - forzaroma : Flaminio, scavalcano il cancello: denunciati 21 tifosi della Roma #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma scavalcano

Facevano «rumori da stadio». Urla e cori da tifosi sfegatati, ma non erano allo stadio bensì in un pub in zona Casal Bertone, dove si ...FLAMINIO TIFOSI ROMA DENUNCIA – Alcuni tifosi della Roma sono stati denunciati dopo essersi introdotti nello stadio Flaminio senza autorizzazione. Come riportato da Il Messaggero, si tratterebbe di ci ...