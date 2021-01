Rebic | Krunic ed Hernandez negativi al Coronavirus

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Un sospiro di sollievo in casa rossonera. Il Milan, attraverso un comunicato ufficiale nel sito, ha annunciato chesi sonozzati dopo i controlli previsti dal protocollo per il ...

AntoVitiello : #Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono… - PietroMazzara : AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina. Ulte… - DiMarzio : #Milan, l'esito dei tamponi per #TheoHernandez, #Rebic e #Krunic - ninoBertolino : RT @calciomercatoit: ??Il #Milan recupera #TheoHernandez, #Rebic e #Krunic! Come finirà il match contro l'#Atalanta ? - ilborgonew : RT @PietroMazzara: AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina. Ulteriori… -

Ultime Notizie dalla rete : Rebic Krunic

L’attaccante croato si presenta: «Se non fossi stato pronto sarei rimasto a casa a guardare la tv, Ibrahimovic ha detto bene saremo in due a fare paura agli avversari» ...Il Milan, attraverso un comunicato ufficiale nel sito, ha annunciato che Rebic e Krunic si sono negativizzati dopo i controlli previsti dal protocollo per il ritorno all’attivit ...