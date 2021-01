Pd | Verini | ' grazie a cittadini | dal 2xmille oltre 7mln in anno difficile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen (Adnkronos) - "Circa 500milascelto di devolvere il 2 per mille della propria dichiarazione dei redditi al Partito democratico, cui sono stati destinati 7,4 milioni di euro. Li ringraziamo tutti. E' un traguardo importante perché conferma come il PD sia sostenuto daie dai propri elettori”. Così Walter, tesoriere del Pd. “Non si tratta certamente di una gara, tuttavia è fondamentale constatare che il PD, non solo è di gran lunga il partito più sostenuto, ma ottiene, ancora una volta circa il 40% delle sottoscrizioni deiche hdevoluto il 2 per mille a un partito politico -aggiunge-. Questo sostegno è fondamentale perché il PD vive di questo, del contributo mensile degli eletti e del tesseramento, tanto più in questa stagione ...