Napoli, si conclude la telenovela Milik: i rapporti con la squadra sono rimasti ottimi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Arek Milik lascia Napoli. L’attaccante azzurro può ormai considerarsi un nuovo calciatore del Marsiglia, con il presidente Aurelio De Laurentiis che alla fine ha accettato la proposta del club francese ed ha chiuso alcune questioni in sospeso con Milik. Dalla cessione del calciatore il Napoli incasserà una cifra di poco superiore ai 13 milioni di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Areklascia. L’attaccante azzurro può ormai considerarsi un nuovo calciatore del Marsiglia, con il presidente Aurelio De Laurentiis che alla fine ha accettato la proposta del club francese ed ha chiuso alcune questioni in sospeso con. Dalla cessione del calciatore ilincasserà una cifra di poco superiore ai 13 milioni di L'articolo

