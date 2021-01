Napoli, 6 alunni positivi nelle ultime 24 ore: 94 persone in isolamento (Di giovedì 21 gennaio 2021) Napoli. Sono sei gli alunni della scuola primaria risultati positivi al Covid-19 a Napoli. E’ quanto emerge dai dati del bollettino diffuso dalla direzione generale dell’Asl Napoli 1, aggiornati alle 12 di oggi. In isolamento domiciliare 94 persone appartenenti alla comunità scolastica, nonché contatti stretti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 21 gennaio 2021). Sono sei glidella scuola primaria risultatial Covid-19 a. E’ quanto emerge dai dati del bollettino diffuso dalla direzione generale dell’Asl1, aggiornati alle 12 di oggi. Indomiciliare 94appartenenti alla comunità scolastica, nonché contatti stretti L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

neifatti : Covid, a Napoli contagiati sei alunni della scuola primaria - JustPaolaC : RT @mattinodinapoli: Riapertura scuole a Napoli, positivi sei alunni delle elementari in 24 ore - rep_napoli : Covid: a Napoli 6 alunni della scuola primaria contagiati, 94 in isolamento [aggiornamento delle 19:48] - Notiziedi_it : Riapertura scuole a Napoli, positivi sei alunni delle elementari in 24 ore - Nclosing123 : RT @mattinodinapoli: Riapertura scuole a Napoli, positivi sei alunni delle elementari in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli alunni Riapertura scuole a Napoli, positivi sei alunni delle elementari in 24 ore Il Mattino Covid: a Napoli 6 alunnidella scuola primaria contagiati, 94 in isolamento

I 94 contatti stretti dei contagiati riscontrati in ambito scolastico e i sei contatti familiari sono stati sono stati sottoposti a isolamento domiciliare. I sei casi di positivita' sono emersi nel di ...

Riapertura scuole a Napoli, positivi sei alunni delle elementari in 24 ore

Sono sei gli studenti della scuola primaria risultati positivi al Covid-19 a Napoli nelle ultime 24 ore. Tutti i contatti dei sei studenti, due dei quali sono fratelli ma frequentano classi diverse,..

I 94 contatti stretti dei contagiati riscontrati in ambito scolastico e i sei contatti familiari sono stati sono stati sottoposti a isolamento domiciliare. I sei casi di positivita' sono emersi nel di ...Sono sei gli studenti della scuola primaria risultati positivi al Covid-19 a Napoli nelle ultime 24 ore. Tutti i contatti dei sei studenti, due dei quali sono fratelli ma frequentano classi diverse,..