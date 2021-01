MATURITÀ 2021, ESAME LIGHT?/ Azzolina “Non mi piace questo termine, sarà serio” (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'ESAME di MATURITÀ 2021 sarà completo e serio, pur tenendo conto del difficile anno scolastico in corso: le parole della ministra Azzolina Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'dicompleto e, pur tenendo conto del difficile anno scolastico in corso: le parole della ministra

repubblica : Nuova Maturità, solo maxi orale e quest’anno si può bocciare - sole24ore : Scuola, maturità 2021: solo maxi-orale, Invalsi e alternanza non obbligatori - kimsbwin : che ansia perché la maturità 2021 è in tendenza - VanityFairIt : Potrebbe non esserci l'ammissione per tutti come lo scorso anno - cschannel_news : Maturità 2021, Azzolina: «Sarà un esame serio e non light» -

Ultime Notizie dalla rete : MATURITÀ 2021 Quarato: “Sulla sfiducia a Iaccarino, andiamo alla revoca senza indugio” StatoQuotidiano.it