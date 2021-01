Lo sfogo contro il governo di Michelle Hunziker non piace per niente ai fan. Pioggia di critiche, ecco le parole della conduttrice (Di venerdì 22 gennaio 2021) La bellissima Michelle Hunziker, apprezzata per la la sua solarità e i suoi modi schietti e mai sopra le righe, si è lasciata andare ad un piccolo sfogo sul suo profilo Instagram che non è stato ben accolto da tutti; in tanti infatti l’hanno criticata. No all’assistenzialismo Nel post Michelle parla dell’incertezza e dell’instabilità di questi tempi criticando il governo italiano per il suo assistenzialismo e affermando che ora c’è più bisogno di guardare avanti e pensare ad una rinascita Mi preoccupa molto l’attuale situazione. Trasmettono l’instabilità più totale e creano ancora più incertezze in tutti noi, invece di unirsi nel pieno di una pandemia mondiale rendendosi conto che ora serve unità per creare opportunità e lavoro. Non abbiamo bisogno di “assistenzialismo” bensì di essere ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 22 gennaio 2021) La bellissima, apprezzata per la la sua solarità e i suoi modi schietti e mai sopra le righe, si è lasciata andare ad un piccolosul suo profilo Instagram che non è stato ben accolto da tutti; in tanti infatti l’hanno criticata. No all’assistenzialismo Nel postparla dell’incertezza e dell’instabilità di questi tempi criticando ilitaliano per il suo assistenzialismo e affermando che ora c’è più bisogno di guardare avanti e pensare ad una rinascita Mi preoccupa molto l’attuale situazione. Trasmettono l’instabilità più totale e creano ancora più incertezze in tutti noi, invece di unirsi nel pieno di una pandemia mondiale rendendosi conto che ora serve unità per creare opportunità e lavoro. Non abbiamo bisogno di “assistenzialismo” bensì di essere ...

