Le designazioni arbitrali per la 19esima giornata di Serie A (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/2021 delle gare che si disputeranno tra venerdì 22 gennaio e lunedi 25 gennaio 2021. Serie A: quali sono le designazioni arbitrali della 19esima giornata di Serie A? BENEVENTO-TORINO Arbitro: Giacomelli Assistenti: Vecchi-Lombardo Iv uomo: Dionisi Var: Di Paolo Avar: Di Iorio FIORENTINA-CROTONE Arbitro: Piccini Assistenti: Baccini- Colarossi Iv Uomo: Sozza Var: Mazzoleni Avar: Paganessi GENOA-CAGLIARI Arbitro: Di Bello Assistenti: Bresmes-Pagnotta Iv Uomo: Pezzuto Var: Valeri Avar: Tegoni Juventus-Bologna Arbitro: Sacchi Assistenti: Vivenzia-Prenna Iv Uomo: Ghersini Bar: Calvarese Avar: De Meo Lazio-Sassuolo Arbitro: Giuia Assistenti: Peretti-Carbone Iv Uomo: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/2021 delle gare che si disputeranno tra venerdì 22 gennaio e lunedi 25 gennaio 2021.A: quali sono ledelladiA? BENEVENTO-TORINO Arbitro: Giacomelli Assistenti: Vecchi-Lombardo Iv uomo: Dionisi Var: Di Paolo Avar: Di Iorio FIORENTINA-CROTONE Arbitro: Piccini Assistenti: Baccini- Colarossi Iv Uomo: Sozza Var: Mazzoleni Avar: Paganessi GENOA-CAGLIARI Arbitro: Di Bello Assistenti: Bresmes-Pagnotta Iv Uomo: Pezzuto Var: Valeri Avar: Tegoni Juventus-Bologna Arbitro: Sacchi Assistenti: Vivenzia-Prenna Iv Uomo: Ghersini Bar: Calvarese Avar: De Meo Lazio-Sassuolo Arbitro: Giuia Assistenti: Peretti-Carbone Iv Uomo: ...

capuanogio : Le designazioni arbitrali per la 19° giornata #SerieA - MoliPietro : Le designazioni arbitrali per la 19esima giornata di Serie A - MomentiCalcio : #SerieA, le designazioni arbitrali: #MilanAtalanta affidata a #Mariani - periodicodaily : Le designazioni arbitrali per la 19esima giornata di Serie A - PeriodicoDaily Sport #arbitriserieA #serieA #arbitri - Mediagol : #SerieB, le designazioni arbitrali della 19ª giornata: Frosinone-Reggina a Serra, Brescia-Monza... -

Ultime Notizie dalla rete : designazioni arbitrali Designazioni arbitrali Serie A 19^ giornata: Mariani per Milan-Atalanta FantaMaster Le designazioni arbitrali per la 19ª giornata di Serie A

Vediamo quali sono state le scelte del Giudice Sportivo per quanto riguarda gli arbitri che saranno protagonisti nelle dieci gare del weekend. Dal primo anticip ...

Serie A, designazioni arbitrali: Milan-Atalanta a Mariani, Udinese-Inter a Maresca

Milan - Atalanta a Mariani, Udinese - Inter a Maresca. L'AIA ha ufficializzato le designazioni della 19esima giornata di Serie A.

Vediamo quali sono state le scelte del Giudice Sportivo per quanto riguarda gli arbitri che saranno protagonisti nelle dieci gare del weekend. Dal primo anticip ...Milan - Atalanta a Mariani, Udinese - Inter a Maresca. L'AIA ha ufficializzato le designazioni della 19esima giornata di Serie A.