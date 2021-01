Joe Biden vuole essere «un presidente che unisce». Il discorso inaugurale (Di giovedì 21 gennaio 2021) «Mi impegno ad essere il presidente che non divide, ma unisce, che non vede Stati rossi o Stati blu, vede solo gli Stati Uniti». Il presidente Joe Biden ha pronunciato nel giorno dell'insediamento a Washington il suo primo discorso presidenziale tutto centrato sul tema del «riunire la Nazione». In più passaggi del discorso ha insistito sulla necessità di ricomporre le divisioni che questi anni, e ancor più questi mesi, hanno scavato nella società americana. https://twitter.com/JoeBiden/status/1351906918667677696La «guerra incivile» deve finire «Sarò il presidente di tutti gli americani, conservatori e liberali, democratici e repubblicani, anche di coloro che non hanno votato per me». L'insistenza, i ricorrenti richiami al tema ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) «Mi impegno adilche non divide, ma, che non vede Stati rossi o Stati blu, vede solo gli Stati Uniti». IlJoeha pronunciato nel giorno dell'insediamento a Washington il suo primopresidenziale tutto centrato sul tema del «riunire la Nazione». In più passaggi delha insistito sulla necessità di ricomporre le divisioni che questi anni, e ancor più questi mesi, hanno scavato nella società americana. https://twitter.com/Joe/status/1351906918667677696La «guerra incivile» deve finire «Sarò ildi tutti gli americani, conservatori e liberali, democratici e repubblicani, anche di coloro che non hanno votato per me». L'insistenza, i ricorrenti richiami al tema ...

CottarelliCPI : Oggi finisce la fallimentare presidenza Trump. Non invidio a Joe Biden l’enorme lavoro che ha davanti, ma sono feli… - StefanoGuerrera : con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni dis… - antoniospadaro : L’ex presidente della @Georgetown University, il #gesuita Leo O’Donovan, pronuncia la preghiera dell’… - corgi_lover : RT @ilmanifesto: UN’ALTRA STORIA #ilmanifesto #laprima Joe Biden è il 46° presidente americano, Kamala Harris la prima vice donna: una sv… - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Joe Biden è il Presidente ma Bruce Springsteen rimane il Boss, il cantore inimitabile degli U.S.A. come terra di speranze e… -